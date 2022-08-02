До опалювального сезону мають полагодити «першочергові об’єкти» у Києві, пошкоджені обстрілами РФ – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто планує до початку опалювального сезону завершити роботи на першочергових об’єктах, які зазнали найбільших руйнувань внаслідок обстрілів військ РФ.

«Зокрема, ми робимо все, щоб восени до своїх домівок повернулися мешканці пошкоджених багатоповерхівок на вулиці Кошиці, Чорнобильській, Богатирській, Крушельницької, Котельникова (2 житлових будинки), Гаврилишина (2 житлових будинки), Ірпінській, на поспектах Свободи та Лобановського», – сказав Кличко.

За його словами, наразі тривають відновлювальні роботи в 11 житлових будинках та низці об’єктів соціальної інфраструктури.

За даними КМДА, з початку повномасштабного російського вторгнення у столиці пошкоджено понад 640 інфраструктурних об’єктів та житлових будинків. Вони зазнали пошкоджень різного ступеню. Зокрема, постраждали 89 об’єктів ЖКГ, 53 заклади освіти, 15 об’єктів охорони здоров'я, 197 житлових будинків, 12 закладів культури, 5 закладів соціального захисту.

Повідомляється, що на відновлювальні роботи на 360-ти об’єктах з резервного фонду міського бюджету виділено майже 600 мільйонів гривень, іще 200 мільйонів виділив уряд.