«У стані готовності до атак»: Кличко заявив, що Київ залишається головною ціллю військ РФ

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на шостому місяці війни РФ проти України Київ залишається головною ціллю країни-агресора.

«Не хочу нікого заспокоювати. Ми розуміємо, що Київ залишається головною ціллю агресора. І тому ми знаходимося постійно в стані готовності до атак. Так, у нас сьогодні набагато краща протиповітряна оборона. В нас уже добре підготовлені військові підрозділи та укріплення. Але ми не повинні втрачати пильності і повинні бути завжди напоготові», – сказав Кличко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Навіть під час ефіру пролунав сигнал чергової повітряної тривоги, через що Кличко закликав киян не нехтувати правилами безпеки та йти в укриття.

«Сьогодні ми по-іншому почали осмислювати значення слова Незалежність. Бо ми проходимо через дуже складні випробування і ми виявляємо єдність народу, який виборює свою свободу. Вірю, що Україна стане сильною і успішною європейською державою», – додав Кличко.

Станом на вечір середи, 24 серпня, у Києві упродовж дня сім разів лунало сповіщення повітряної тривоги через ризик ракетних ударів.