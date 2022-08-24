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«У стані готовності до атак»: Кличко заявив, що Київ залишається головною ціллю військ РФ

Віталій Кличко: «В нас уже добре підготовлені військові підрозділи та укріплення. Але ми не повинні втрачати пильності»

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на шостому місяці війни РФ проти України Київ залишається головною ціллю країни-агресора.

«Не хочу нікого заспокоювати. Ми розуміємо, що Київ залишається головною ціллю агресора. І тому ми знаходимося постійно в стані готовності до атак. Так, у нас сьогодні набагато краща протиповітряна оборона. В нас уже добре підготовлені військові підрозділи та укріплення. Але ми не повинні втрачати пильності і повинні бути завжди напоготові», – сказав Кличко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Навіть під час ефіру пролунав сигнал чергової повітряної тривоги, через що Кличко закликав киян не нехтувати правилами безпеки та йти в укриття.

«Сьогодні ми по-іншому почали осмислювати значення слова Незалежність. Бо ми проходимо через дуже складні випробування і ми виявляємо єдність народу, який виборює свою свободу. Вірю, що Україна стане сильною і успішною європейською державою», – додав Кличко.

Станом на вечір середи, 24 серпня, у Києві упродовж дня сім разів лунало сповіщення повітряної тривоги через ризик ракетних ударів.

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