Голова КМВА підписав окреме доручення про дотримання режиму тиші у Києві на час війни

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов підписав окреме доручення щодо дотримання режиму тиші у столиці на період повномасштабної війни.
Відповідний документ оприлюднила у телеграмі пресслужба КМВА.
За повідомленням адміністрації, у місті забороняється проведення заходів із використанням піротехнічних виробів, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури.
Зазначається, що в умовах широкомасштабної збройної агресії РФ на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан жителів Києва.
У КМВА закликали «дотримуватися правил у цей непростий час».
Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах, зокрема по Києву.
Після більше місяця затишшя 5 червня війська РФ завдали ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу у Києві. За даними мера Віталія Кличка, через цю атаку одна людина постраждала.
Попередній ракетний удар по Києву стався 28 квітня, тоді часткових руйнувань зазнав 25-поверховий житловий будинок, там виникла пожежа. Через влучання російської ракети в цей будинок загинула журналістка, продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич.
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