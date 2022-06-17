Голова КМВА підписав окреме доручення про дотримання режиму тиші у Києві на час війни

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов підписав окреме доручення щодо дотримання режиму тиші у столиці на період повномасштабної війни.

Відповідний документ оприлюднила у телеграмі пресслужба КМВА.



За повідомленням адміністрації, у місті забороняється проведення заходів із використанням піротехнічних виробів, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури.



Зазначається, що в умовах широкомасштабної збройної агресії РФ на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан жителів Києва.

У КМВА закликали «дотримуватися правил у цей непростий час».

Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах, зокрема по Києву.

Після більше місяця затишшя 5 червня війська РФ завдали ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу у Києві. За даними мера Віталія Кличка, через цю атаку одна людина постраждала.

Попередній ракетний удар по Києву стався 28 квітня, тоді часткових руйнувань зазнав 25-поверховий житловий будинок, там виникла пожежа. Через влучання російської ракети в цей будинок загинула журналістка, продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич.