У Києві спалахнула пожежа на АЗС, постраждали люди – Кличко

У Києві спалахнула пожежа на АЗС, внаслідок якої постраждало троє людей повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС в Дніпровському районі», – повідомив мер.

Він також розповів, що третього постраждалого наразі оглядають, а потім також госпіталізують.

«Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці», – додав Кличко.

О 16.45 Кличко повідомив, що вогнеборці ліквідували пожежу на АЗС, медики госпіталізували трьох постраждалих, наймолодшому з яких 17 років.