Кличко склав присягу міського голови Києва

Віталій Кличко у вівторок склав присягу Київського міського голови на першому засіданні Київської міської ради IX скликання, повідомляє пресслужба Київміськадміністрації.

«Давайте зробимо так, щоб Київрада працювала злагоджено і ефективно, об’єднавши зусилля всіх депутатів від усіх представлених тут політичних сил. Бо можна говорити про більшість, про опозицію, про інше. Але не можна бути в опозиції до киян і інтересів міста. Нам потрібна велика коаліція з усіх фракцій», – сказав Кличко, пропонуючи створити «велику коаліцію» всіх політичних сил, представлених у новообраній Київраді.

Він зазначив, що більшість обранців Київради IX скликання – 74 депутати – стали депутатами вперше.

Кличко також звернув увагу на рішення, які Київрада має схвалити в терміновому порядку ще в цьому році. Це, зокрема, бюджет міста на 2021 рік та запровадження додаткових пільг для бізнесу, який постраждав через пандемію COVID-19.

На виборах 25 жовтня Віталій Кличко був переобраний мером української столиці, він отримав 50,52% голосів виборців.