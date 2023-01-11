Вагони метро і автобуси для Києва: у КМДА розповіли про зустріч Кличка з мерами чотирьох столиць Європи

Мер Києва Віталій Кличко у середу зустрівся з мерами чотирьох європейських столиць: Варшави – Рафалем Тшасковським, Праги – Зденеком Грібом, Будапешта – Гергелі Карачонем та Братислави – Матушем Валло.

Як йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, від початку повномасштабного вторгнення РФ ці чотири європейські столиці не припиняють допомагати Києву.

Серед вже наданої допомоги у вигляді продовольства, генераторів, засобів гігієни тощо, повідомляється, що Братислава планує передати столиці України 25 міських автобусів, а Варшава – 60 вагонів метро.

«Дякую за допомогу, яку ви надсилали та надаєте сьогодні Києву. І за те, що налаштовані допомагати нам у відновленні нашого міста, налаштовані на подальшу підтримку України та її столиці», – сказав Кличко під час зустрічі з мерами.

Сайт КМДА пише, що «мери чотирьох європейських столиць наголосили, що і надалі допомагатимуть Києву – зокрема, обладнанням, щоб пройти цю складну зиму, гуманітарно та в майбутньому відновленні й відбудові української столиці».

У 2019 році мери Варшави, Будапешту, Праги та Братислави заснували альянс «Пакт вільних міст». У вересні минулого року до Пакту приєднався Київ. Серед його завдань – спільні ініціативи та міські проєкти, захист демократії, боротьба з корупцією тощо.