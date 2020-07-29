Біля станції метро «Арсенальна» у Києві створять пішохідну зону – Кличко

Біля станції метро «Арсенальна» у Києві створять пішохідну рекреаційну зону, повідомив столичний голова Віталій Кличко.

«Сьогодні місто перевантажене автомобілями. І закрити якісь вулиці тільки для пішоходів – дуже складно для трафіку. Але ми вже визначилися з кількома такими зонами. Першою пішохідною зоною в центрі міста стане територія поблизу станції метро «Арсенальна». Це не заважатиме руху авто, бо створена вона буде не на дорозі. Там облаштують рекреаційну зону та згодом – встановлять фонтан», – повідомив Кличко.

За словами мера Києва, кошти на цей проєкт будуть залучені не з бюджету міста. До створення цієї зони вже готові долучитися приватні підприємці, бізнес яких розташований поруч.

Термінів реалізації проєкту Кличко не назвав.

«Надалі ми будемо розглядати можливість створення пішохідних зон в інших районах столиці. І не тільки в центральних», – сказав Кличко.

У червні міська влада Києва оскаржила рішення суду щодо скасування розпорядження КМДА про створення пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного. 18 травня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним розпорядження Київської міської державної адміністрації про запровадження пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі у Києві, що вже діє понад два роки.