Кличко каже, що підтримав петицію з вимогою не перейменовувати вулицю Скоропадського у Києві на вулицю Омельченка

Мер Києві Віталій Кличко повідомив, що підтримав петицію з вимогою не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського у Києві на честь колишнього міського голови столиці Олександра Омельченка.



«Також зазначу, що перейменування будь-якої іншої вулиці на честь Олександра Омельченка буде повторно винесене на голосування в «Києві Цифровому», як це рекомендувала одна з комісій Київради», – написав Кличко у Telegram.

На початку року у застосунку «Київ цифровий» громадянам було запропоновано з-поміж інших підтримати або відхилити ідею перейменування вулиці Павла Скоропадського у Печерському районі на честь Олександра Омельченка. У підсумку, ті, хто голосував, не підтримали таку пропозицію.

Однак напередодні член Постійної комісії з місцевого самоврядування, яка комісія займається найменуванням/перейменуванням об’єктів у Києві, Тиміш Мартиненко-Кушлянський у фесбуці повідомив, що «Комісія підтримала проєкт рішення про перейменування вулиці Павла Скоропадського на Бессарабці на Олександра Омельченка нібито з рекомендацією організувати нове голосування у «Києві цифровому». За його словами, петицію з вимогою не допустити перейменування (ту, яку сьогодні і підтримав Кличко – ред.) «не розглядали від слова зовсім».

Ексмер Києва Олександр Омельченко помер 25 листопада 2021 року від ускладнень після COVID-19. Його 10-річне управління столицею (з 1996-го до 2006 року) часто називають початком ери хаотичної забудови Києва.