У КМДА попереджають про перекриття вулиць Києва у вихідні через марафон з бігу

Через 10-й Київський міжнародний марафон (Wizz Air Kyiv City Marathon), що триватиме у столиці цими вихідними, 5 та 6 жовтня, рух центром Києва перекриють, повідомили у Київміськадміністрації.

«Участь у марафоні візьмуть понад 17 тисяч осіб, серед яких є діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю.Оскільки учасники мають почуватися у безпеці, на час проведення заходу у центральній частині міста перекриватимуть рух на близько 40 вулицях та трьох мостах: Північному, Гаванському та мосту Патона. Повний перелік перекритих вулиць на 4, 5, 6 жовтня: http://bit.ly/2piuXWz. Також змінить режим руху і громадський транспорт», – йдеться в повідомленні.

За даними мерії, рух почнуть перекривати із вечора п’ятниці, 4 жовтня, і завершать ввечері 6 жовтня. Обмежувати і поновлювати рух іншими вулицями Києва під час марафону будуть поступово. Саму ж трасу забігу поділять на умовні «ділянки», рух транспорту відновлюватимуть одразу після того, як бігуни подолають певну ділянку.

Перекриття транспортного руху – одна із обов’язкових умов проведення масових змагань з бігу.