КМДА: міст Патона в Києві можна експлуатувати, але діятимуть обмеження

За повідомленням, це визначили на нараді, що відбулася на базі комунального підприємства «Київавтошляхміст» за участю представників Українського інституту сталевих конструкцій імені Шимановського

Міст імені Патона через річку Дніпро в Києві можна й надалі експлуатувати, але рух має здійснюватися з обов’язковим дотриманням раніше встановлених обмежень, повідомили 5 березня в міській державній адміністрації.

За повідомленням, це визначили на нараді, що відбулася на базі комунального підприємства «Київавтошляхміст» за участю представників Українського інституту сталевих конструкцій імені Шимановського.

Як повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, йдеться про такі обмеження:

  • заборонений в’їзд транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн;
  • максимальна маса одиничного транспортного засобу – до 17 тонн;
  • максимальна маса транспортних засобів у колоні – до 10 тонн;
  • зберігається чинна схема організації дорожнього руху: з правого берега на лівий – дві смуги, з лівого на правий – три.

У департаменті зазначили, що вагові обмеження і зміни в організації дорожнього руху запровадили ще у 2020 році для зменшення навантаження на міст.

«За результатами проведеного у 2025 році технічного обстеження мосту визначили його стан, умови подальшої експлуатації й першочергові заходи для подальшого утримання. У Департаменті підкреслюють, що окрім планових обстежень споруди, фахівці КП «Київавтошляхміст» здійснюють постійний моніторинг змін технічного стану мосту», – зазначили в КМДА.

Там додали, що за п’ять років мостовики провели очищення головних балок прогонових будов; підсилення окремих ділянок перильної огорожі; ремонт й укріплення гранітних плит парапетів; ямковий ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини; заливку тріщин; ремонт деформаційних швів; демонтаж оздоблення на в’їзній колоні на лівому березі.

3 березня в КМДА повідомили, що направили звернення до поліції щодо можливого адміністративного правопорушення з боку голови Деснянської РДА Максима Бахматова після того, як він 27 лютого у фейсбуці опублікував нібито нові правила проїзду мостом Патона.

27 лютого Бахматов опублікував інфографіку, в якій йшлося, що для проїзду мостом Патона потрібно, щоб вікна в авто були відкриті, ремені безпеки відстебнуті, блокування відключене. Він підписав ілюстрацію так: «Інформація неформальна. Міст аварійний із 2015 року». Міська влада заявила, що інфографіка є фейком.

Міст Патона у Києві ввели в експлуатацію у 1953 році. Це перший у світі суцільнозварний міст завдовжки понад 1,5 кілометра. Реконструювали міст лише один раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. Відтоді поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках мосту.

