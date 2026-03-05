КМДА: міст Патона в Києві можна експлуатувати, але діятимуть обмеження

Міст імені Патона через річку Дніпро в Києві можна й надалі експлуатувати, але рух має здійснюватися з обов’язковим дотриманням раніше встановлених обмежень, повідомили 5 березня в міській державній адміністрації.

За повідомленням, це визначили на нараді, що відбулася на базі комунального підприємства «Київавтошляхміст» за участю представників Українського інституту сталевих конструкцій імені Шимановського.

Як повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, йдеться про такі обмеження:

заборонений в’їзд транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн;

максимальна маса одиничного транспортного засобу – до 17 тонн;

максимальна маса транспортних засобів у колоні – до 10 тонн;

зберігається чинна схема організації дорожнього руху: з правого берега на лівий – дві смуги, з лівого на правий – три.

У департаменті зазначили, що вагові обмеження і зміни в організації дорожнього руху запровадили ще у 2020 році для зменшення навантаження на міст.

«За результатами проведеного у 2025 році технічного обстеження мосту визначили його стан, умови подальшої експлуатації й першочергові заходи для подальшого утримання. У Департаменті підкреслюють, що окрім планових обстежень споруди, фахівці КП «Київавтошляхміст» здійснюють постійний моніторинг змін технічного стану мосту», – зазначили в КМДА.

Там додали, що за п’ять років мостовики провели очищення головних балок прогонових будов; підсилення окремих ділянок перильної огорожі; ремонт й укріплення гранітних плит парапетів; ямковий ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини; заливку тріщин; ремонт деформаційних швів; демонтаж оздоблення на в’їзній колоні на лівому березі.

3 березня в КМДА повідомили, що направили звернення до поліції щодо можливого адміністративного правопорушення з боку голови Деснянської РДА Максима Бахматова після того, як він 27 лютого у фейсбуці опублікував нібито нові правила проїзду мостом Патона.



27 лютого Бахматов опублікував інфографіку, в якій йшлося, що для проїзду мостом Патона потрібно, щоб вікна в авто були відкриті, ремені безпеки відстебнуті, блокування відключене. Він підписав ілюстрацію так: «Інформація неформальна. Міст аварійний із 2015 року». Міська влада заявила, що інфографіка є фейком.

Міст Патона у Києві ввели в експлуатацію у 1953 році. Це перший у світі суцільнозварний міст завдовжки понад 1,5 кілометра. Реконструювали міст лише один раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. Відтоді поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках мосту.