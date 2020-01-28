КМДА планує змінити вартість проїзних та припинити поповнювати зелені картки метро

Київська міська державна адміністрація з 1 квітня планує змінити вартість проїзних. Про це йдеться у проекті розпорядження КМДА.

Зокрема планується змінити систему проїзних. Випускати їх хочуть лише на всі види громадського транспорту. Також планують ввести проїзні на 24 години (100 гривень), 48 годин (150 гривень), 72 години (200 гривень).

Вартість інших проїзних становитиме: на 46 поїздок - 290 гривень (студенти – 145, школярі – 72,50); на 62 – 390 гривень (студенти – 195, школярі – 97,50); на 92 поїздки – 575 гривень (студенти – 287,50, школярі – 143,75); на 124 поїздки – 770 гривень (студенти – 385, школярі – 192,50).

Тариф на поїздку у метро, автобусі, трамваї тролейбусі та міській електричці поки залишиться – 8 гривень. Для тих, хто користується синьою карткою, вартість проїзду залежатиме від кількості придбаних поїздок і коливатиметься від 8 гривень (1-9 поїздок) до 6-ти (при разовій покупці від 50 поїздок).

Зелені картки перестануть поповнювати з 1 квітня, а придбані до цього поїздки можна буде використовувати ще протягом року.