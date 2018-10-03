Опитування КМІС: 78,5% респондентів не довіряють судам в Україні

78,5% жителів України не довіряють судовій системі – таких висновків дійшли в Київському міжнародному інституті соціології за результатами дослідження, проведеного у вересні 2018 року.

За результатами опитування, судам України скоріше або повністю довіряють 12,3% жителів України, не довіряють – 78,5%. Ще 9,2% респондентів не визначилися зі своєю думкою або відмовилися відповідати.

При цьому, зазначають у КМІС, 40,5% респондентів вважають реформування судової гілки влади одним із найбільш нагальних завдань, які стояли перед Україною після Революції гідності 2013-2014 року.

31,3% учасників дослідження визнали, що протягом останніх трьох-чотирьох років їхнє ставлення до українських судів погіршилося, натомість 2,7% зазначили, що стали ставитися до судової системи краще. При цьому ставлення 58,1% респондентів до судів не змінилося.

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Серед тих, хто знає, що в Україні останніми роками здійснюється судова реформа (таких 73,3%), 0,9% вважають її цілком успішною, 10,2% – успішною в цілому, з урахуванням певних мінусів.

Водночас 23,7% вважають, що судова реформа неуспішна загалом, 44% – що вона не вдалася повністю.

Ті учасники опитування, які вказують на неуспіх реформи, 45% вбачають причину в корумпованості влади, 17,7% – у тому, що президент намагається підпорядкувати всі гілки влади собі. Ще 10,2% респондентів покладають провину за становище на самих суддів, 5,3% – на «боротьбу політичних кланів».

Також серед причин називають небажання депутатів Верховної Ради ухвалювати необхідне законодавство, некомпетентність відповідальних за проведення реформи і загальний занепад державного управління.

Вибірка опитування становила 2011 мешканців усіх регіонів України, окрім анексованого Криму. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося на підконтрольній території.