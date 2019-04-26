СБУ не виявила порушень в опитуванні про долю Галичини після виборів президента – КМІС

Служба безпеки України не виявила порушень в опитуванні про долю Галичини після виборів президента, повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто на своїй сторінці у Facebook.

«Представник СБУ зателефонував сьогодні і повідомив, що перевірка не виявила порушень», – розповів Паніотто.

25 квітня Служба безпеки заявила, що проводить перевірку за фактом поширення опитування КМІС, в якому йдеться про «перспективи» Галичини після виборів президента України. Серед варіантів відповідей є «створення окремої держави» і «приєднання до Польщі».

У СБУ заявили, що шукають причетних до організації «вказаної провокації» і хочуть притягти їх до відповідальності.

Силовики закликали жителів регіону «не піддаватись на провокації і не сприяти публічному поширенню вказаного «опитування», який є очевидним елементом ворожої пропаганди».

У КМІС заявили, що лише досліджують суспільну думку.