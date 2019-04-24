СБУ проводить перевірку через опитування про долю Галичини після виборів президента

Служба безпеки України проводить перевірку за фактом поширення опитування, в якому йдеться про «перспективи» Галичини після виборів президента України. Серед варіантів відповідей є «створення окремої держави» і «приєднання до Польщі».

«Відповідно до попередніх експертних висновків вказане «опитування» містить окремі ознаки складу злочину, передбаченого статтею 110 Кримінального кодексу України. Зокрема, публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до посягання на територіальну цілісність і недоторканість України», – заявили в управлінні СБУ у Львівській області.

У СБУ заявили, що шукають причетних до організації «вказаної провокації» і хочуть притягти їх до відповідальності.

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Силовики закликали жителів регіону «не піддаватись на провокації і не сприяти публічному поширенню вказаного «опитування», який є очевидним елементом ворожої пропаганди».

Про проведення вказаного опитування раніше заявили користувачі соцмереж.

Як пише «Громадське», факт опитування підтвердили у Київському міжнародному інституті соціології. За повідомленням, анкетування почали проводити на замовлення газети «Дзеркало тижня».

У КМІС заявили, що лише досліджують суспільну думку. «Це сканування настроїв суспільства, небезпечних для країни, ми їх просто вивчаємо, щоб цього не сталося», – заявили в КМІС і відкинули обвинувачення.

«Ми таку саму соціологію робили й у 2014 році у східних областях, тоді, як на мене, це допомогло і завадило повномасштабному вторгненню російських військ. Не бачу нічого поганого в таких опитуваннях», – сказав гендиректор КМІС Володимир Паніотто.

Дирекція КМІС спілкується з СБУ.

За даними Центральної виборчої комісії, на виборах президента в Україні перемагає шоумен Володимир Зеленський, який набирає близько 73% голосів виборців. Чинний президент Петро Порошенко здобуває близько 25%.