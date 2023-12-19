КНДР вчергове випробувала балістичну ракету. Кім Чен Ин знову пригрозив США

Під наглядом лідера КНДР Кім Чен Ина Пхеньян вчергове провів випробування міжконтинентальної балістичної ракети, повідомило державне агенство Північної Кореї KCNA

Йдеться, зокрема, про Hwasong-18, твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету, яка вважається найпотужнішою з існуючих у Північній Кореї. Вбудоване тверде паливо ускладнює виявлення її запусків у порівнянні з ракетами на рідкому паливі.

Кім Чен Ин з нагоди запуску заявив, що КНДР не буде «ігнорувати всі безрозсудні та безвідповідальні військові загрози ворогів», і рішуче протидіятиме «наступальним діям», щоб відбити, як він назвав, посилення військових загроз з боку Сполучених Штатів.

По суті, Hwasong-18 може розглядатися як ракета для удару по материковій частині США. Нинішнє випробування КНДР ракети стало третім. Його два попередні запуски відбулися у квітні та липні.

Аналітики не виключають, що, ймовірно, Ин продовжить діяльність з випробувань зброї перед президентськими виборами в США у 2024 році. Водночас спостерігачів кажуть, що Північній Кореї все ще потрібно провести більш значні випробування, щоб довести наявність справних ракет, націлених на США.

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія засудили запуск. Рада безпеки ООН у вівторок на запит США збереться для його обговорення. Сполучені Штати та їхні союзники вказують на те, що КНДР порушує резолюцію Ради безпеки.