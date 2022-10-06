Південна Корея заявила про запуск КНДР двох ракет. У Пхеньяні назвали це відповіддю на спільні зі США навчання

КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря, повідомила влада Південної Кореї та Японії. Пхеньян заявив, що ракетні запуски останніми днями – «справедлива відповідь» на спільні навчання США та Південної Кореї.

Про запуск КНДР балістичної ракети повідомила агенція Yonhap із посиланням на заяву південнокорейських військових. Згодом агентство уточнило, що йдеться про дві ракети малої дальності. Про пуск снаряда, який, можливо, є балістичною ракетою, заявили і в уряді Японії, повідомляє Kyodo. За даними NHK, снаряд упав за межами японської виняткової економічної зони.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав неодноразові запуски ракет Північною Кореєю останнім часом «абсолютно неприйнятними».

У КНДР заявили, що їхні ракетні запуски є реакцією на спільні навчання США та Південної Кореї, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї. Зазначається, що МЗС КНДР рішуче засудило США та їхніх союзників за спроби порушити тему ракетних пусків на засіданні Ради безпеки ООН. На думку північнокорейського відомства, ракетні пуски КНДР, здійснені за останні 14 днів, були «справедливими заходами протидії Корейської народної армії».

Це вже шостий запуск ракети КНДР з 25 вересня. 4 жовтня у Японії заявили, що Північна Корея запустила у її бік балістичну ракету. Влада Японії після цього пуску оголосила повітряну тривогу. Уряд рекомендував жителям північних районів сховатися у бомбосховищах чи міцних будівлях

КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря, повідомила влада Південної Кореї та Японії. Пхеньян заявив, що ракетні запуски останніми днями – «справедлива відповідь» на спільні навчання США та Південної Кореї.

Про запуск КНДР балістичної ракети повідомила агенція Yonhap із посиланням на заяву південнокорейських військових. Згодом агентство уточнило, що йдеться про дві ракети малої дальності. Про пуск снаряда, який, можливо, є балістичною ракетою, заявили і в уряді Японії, повідомляє Kyodo. За даними NHK, снаряд упав за межами японської виняткової економічної зони.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав неодноразові запуски ракет Північною Кореєю останнім часом «абсолютно неприйнятними».

У КНДР заявили, що їхні ракетні запуски є реакцією на спільні навчання США та Південної Кореї, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї. Зазначається, що МЗС КНДР рішуче засудило США та їхніх союзників за спроби порушити тему ракетних пусків на засіданні Ради безпеки ООН. На думку північнокорейського відомства, ракетні пуски КНДР, здійснені за останні 14 днів, були «справедливими заходами протидії Корейської народної армії».

Це вже шостий запуск ракети КНДР з 25 вересня. 4 жовтня у Японії заявили, що Північна Корея запустила у її бік балістичну ракету. Влада Японії після цього пуску оголосила повітряну тривогу. Уряд рекомендував жителям північних районів сховатися у бомбосховищах чи міцних будівлях.