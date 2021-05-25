Прокуратура: вперше народного депутата України судитимуть за кнопкодавство

Вперше народного депутата України судитимуть за кнопкодавство, повідомив Офіс генерального прокурора. Обставини провадження вказують, що мова йде про члена депутатської групи «Довіра» Владіслава Поляка.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора завершено досудове розслідування та направлений до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України дев’ятого скликання за фактом умисного здійснення на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата.

За даними слідства, народний обранець у лютому 2020 року під час розгляду поправок до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» на пленарному засіданні Верховної Ради України неодноразово голосував замість колеги.

Стаття 364-2 Кримінального кодексу України передбачає штраф від 51 000 до 85 000 гривень.

21 лютого 2020 року рух «Чесно» повідомив, а низка засобів інформації розповсюдила матеріал із фотографіями й відеозаписом того, як відразу за кількох відсутніх депутатів голосував позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владіслав Поляк.

Він наразі не коментував передачу обвинувального акта стосовно нього до суду.