«Чесно і прозоро»: в КНУ прокоментували вибори ректора, на яких переміг Володимир Бугров

Центральна виборча комісія з підготовки та проведення виборів ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка повідомила результати голосування 24 березня, вказавши, що переможцем став Володимир Бугров.

«Загальна кількість виборців, внесених до списків, становить 4139 осіб, явка виборців – 2616 осіб (63,2%). Голоси виборців розподілилися так: Володимир Бугров – 1944 голоси (74,31 %); Олександр Рожко – 535 голосів (20,45 %); Не підтримую жодного кандидата – 122 голоси (4,66 %)», – йдеться в повідомленні на сайті КНУ.

За даними університету, голосування проходило на шести облаштованих дільницях.

«Голосували всі наукові, науково-педагогічні і педагогічні штатні працівники університету, а також представники студентства та інших штатних працівників, обрані шляхом таємного голосування. На всіх шести виборчих дільницях за процесом голосування стежили спостерігачі від кандидатів, які підтвердили, що організація та проведення виборів були на належному рівні, а волевиявлення відбувалося чесно і прозоро», – додали у КНУ.

Напередодні Студпарламент університету привітав Бугрова з перемогою і висловив сподівання «на плідну співпрацю на благо студентів».

Раніше повідомлялося, що у другий тур виборів ректора КНУ вийшли проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Бугров (44,04%) та проректор з науково-педагогічної роботи (перспективного розвитку) Олександр Рожко (15,2%).

У грудні 2020 року в другому турі виборів ректора КНУ найбільше голосів здобув Володимир Бугров. Але з ним не уклали договір через законодавчу колізію.

Згідно з постановою уряду та статутом КНУ, у другому турі переможцем виборів вважається кандидат, який одержав на виборах більш як 50% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Водночас згідно із законом про вищу освіту, переможцем виборів є особа, яка набрала на виборах ректора більш як 50% голосів виборців, що мають право брати участь у виборах.

У лютому президент України Володимир Зеленський підписав необхідні зміни до закону про вищу освіту.

В оновленій редакції закону йдеться: «Обраною керівником закладу вищої освіти вважається особа (кандидатура), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру – більше 50 відсотків голосів осіб, які взяли участь у голосуванні».

З 2008 року ректором КНУ є Леонід Губерський. У Студпарламенті зазначили, що повноваження новому ректору Бугрову передаватимуться близько місяця.