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24 лютого 2021, Київ 01:11
Новини | Політика

Зеленський підписав закон, який усуває колізію під час виборів керівників вишів

Зеленський підписав зміни до закону про вищу освіту

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який усуває колізію під час виборів керівників вищих навчальних закладів.

У попередній редакції закону про вищу освіту переможцем вважали особу, яка набрала на виборах ректора більш як 50% голосів виборців, що мають право брати участь у виборах. При цьому в законі не було згадки про другий тур виборів.

Одночасно існує постанова уряду, відповідно до якої у другому турі переможцем виборів вважається кандидат, який одержав на виборах більш як 50% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

В оновленій редакції закону йтиметься: «Обраною керівником закладу вищої освіти вважається особа (кандидатура), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру – більше 50 відсотків голосів осіб, які взяли участь у голосуванні».

Закон доповнює статтю 42 закону положеннями, згідно з якими якщо у виборах керівника вишу взяли участь дві або більше кандидатур і жодна з них не набрала понад 50% голосів, на сьомий день проводиться другий тур виборів поміж двох осіб, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Якщо обрана за конкурсом кандидатура не пройшла спеціальну перевірку, протягом тижня після закінчення спецперевірки оголошується новий конкурс на заміщення посади керівника вишу.

У разі якщо вибори визнані такими, що не відбулися, або жодна з кандидатур не набрала необхідної кількості голосів, протягом тижня з дня встановлення результатів виборів оголошується новий конкурс.

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