Зеленський підписав закон, який усуває колізію під час виборів керівників вишів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який усуває колізію під час виборів керівників вищих навчальних закладів.

У попередній редакції закону про вищу освіту переможцем вважали особу, яка набрала на виборах ректора більш як 50% голосів виборців, що мають право брати участь у виборах. При цьому в законі не було згадки про другий тур виборів.

Одночасно існує постанова уряду, відповідно до якої у другому турі переможцем виборів вважається кандидат, який одержав на виборах більш як 50% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

В оновленій редакції закону йтиметься: «Обраною керівником закладу вищої освіти вважається особа (кандидатура), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру – більше 50 відсотків голосів осіб, які взяли участь у голосуванні».

Закон доповнює статтю 42 закону положеннями, згідно з якими якщо у виборах керівника вишу взяли участь дві або більше кандидатур і жодна з них не набрала понад 50% голосів, на сьомий день проводиться другий тур виборів поміж двох осіб, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Якщо обрана за конкурсом кандидатура не пройшла спеціальну перевірку, протягом тижня після закінчення спецперевірки оголошується новий конкурс на заміщення посади керівника вишу.

У разі якщо вибори визнані такими, що не відбулися, або жодна з кандидатур не набрала необхідної кількості голосів, протягом тижня з дня встановлення результатів виборів оголошується новий конкурс.