Зеленський підписав закон про підвищення зарплат немедичних фахівців у сфері охорони здоров’я

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення оплати праці немедичних фахівців у сфері охорони здоров’я, повідомив Офіс президента.

Документ має на меті підвищення рівня соціального захисту працівників медичних закладів, які залучені до надання медичних послуг, однак мають вищу немедичну освіту.

«На сьогодні в клінічних лабораторіях працюють спеціалісти з вищою професійною немедичною освітою. Біологи, біохіміки, бактеріологи та інші, які проводять діагностику COVID-19, водночас не отримують доплати до заробітної плати, встановленої для медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, котрі надають медичну допомогу хворим на коронавірус», ­– заявили в Офісі президента.

Кабінет міністрів з дня набрання чинності цим законом має встановити доплати до заробітної плати вказаній категорії осіб на період дії заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.