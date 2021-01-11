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11 січня 2021, Київ 20:25
Новини | Політика

Зеленський підписав закон про підвищення зарплат немедичних фахівців у сфері охорони здоров’я

«Біологи, біохіміки, бактеріологи та інші, які проводять діагностику COVID-19, водночас не отримують доплати до заробітної плати, встановленої для медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, котрі надають медичну допомогу хворим на коронавірус»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення оплати праці немедичних фахівців у сфері охорони здоров’я, повідомив Офіс президента.

Документ має на меті підвищення рівня соціального захисту працівників медичних закладів, які залучені до надання медичних послуг, однак мають вищу немедичну освіту.

«На сьогодні в клінічних лабораторіях працюють спеціалісти з вищою професійною немедичною освітою. Біологи, біохіміки, бактеріологи та інші, які проводять діагностику COVID-19, водночас не отримують доплати до заробітної плати, встановленої для медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, котрі надають медичну допомогу хворим на коронавірус», ­– заявили в Офісі президента.

Кабінет міністрів з дня набрання чинності цим законом має встановити доплати до заробітної плати вказаній категорії осіб на період дії заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

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