Білоруські журналісти написали книгу про роль Білорусі у війні на Донбасі

Білоруські журналісти Катерина Андреєва та Ігор Ілляш написали книгу «Білоруський Донбас» про роль білорусів у збройному конфлікті на Донбасі.

«Ми намагалися зачепити всі аспекти: від історій білорусів з обох боків конфлікту до нелегальної торгівлі державних підприємств із «ЛНР» і «ДНР», від методів роботи силовиків до інформаційної стратегії білоруської влади», – наголошують автори книги.

Книга вийшла у харківському видавництві «Фоліо» і наразі доступна в електронному форматі.

Передмову до видання написав перший лідер незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич.

«Путінська пропаганда розпалює в душах людей чорне зло, змусивши взяти зброю на чужій землі, на жаль, серед них виявилося дуже багато білорусів. Цій брехні не просто потрібно, а життєво необхідно протистояти. Найкраща, «природня протидія» – правда. Їй і служить книга «Білоруський Донбас», доводячи до читачів факти, не грішачи повчаннями», – вважає Шушкевич.

Катерина Андреєва та Ігор Ілляш працюють на телеканалі «Белсат» у Мінську, раніше також були авторами проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Радіо Свобода друкуватиме уривки з книги білоруських журналістів.