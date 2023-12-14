Бі-Бі-Сі назвала переможців премії «Книга року»

Українська служба Бі-Бі-Сі оголосила переможців літературної премії «Книга року BBC 2023».

Книгою року журі обрало роман «Драбина» Євгенії Кузнєцової. Роман вишов у «Видавництві Старого Лева».

«Роман «Драбина» Євгенії Кузнєцової – про те, як війна перевертає життя української родини», – повідомляє Бі-Бі-Сі.

Дитячою книгою року стала книга Івана Малковича «Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції» видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

У номінації «Есеїстика» переміг Ростислав Семків і його «Пригоди української літератури» (видавництво «Темпора»).

«Книзі року ВВС» вже 19 років. Конкурс відбувається в партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Цього року журі обирало фіналістів серед 40 видань.

Переможець у кожній номінації отримує премію у розмірі 1 000 фунтів стерлінгів у гривнях. А видавці книг-переможців зможуть використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.