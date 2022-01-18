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Новини | Суспільство

Організатори назвали дати проведення цьогорічного «Книжкового арсеналу» у Києві

«Книжковий арсенал» відбувається з 2011 року. Щороку в ньому беруть участь понад 200 видавців та культурних інституцій і відвідують понад 50 тисяч людей

Одинадцятий міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» відбудеться 25-29 травня у Києві, повідомив у вівторок відділ комунікацій «Мистецького арсеналу».

«XI Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал" розпочав прийом заявок на участь у програмі та у книжковому ярмарку. Цього року фестиваль відбудеться 25-29 травня», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що цього року фокус-темою заходу буде «Велике переселення».

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«Книжковий арсенал» відбувається з 2011 року. Щороку в ньому беруть участь понад 200 видавців та культурних інституцій і відвідують понад 50 тисяч людей.

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