Російського співака Кобзона посмертно виключили зі списку санкцій ЄС

Рада Євросоюзу виключила зі списку санкцій російського співака Йосипа Кобзона, який помер влітку 2018 року. Відповідне повідомлення оприлюднене в офіційному журналі Євросоюзу.

Кобзон помер 30 серпня після онкологічного захворювання.

Співак обирався до парламенту від партії «Єдина Росія», був першим заступником голови комітету з культури.

Кобзон публічно підтримував анексію Криму та підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР». У травні 2018 року Україна позбавила його всіх звань і державних нагород.