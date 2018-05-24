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24 Травень 2018, Київ 21:37
Новини | Політика

Україна позбавила Йосипа Кобзона всіх звань та нагород

Російський співак Йосип Кобзон отримує паспорт угруповання «ДНР»

Україна позбавила російського співака Йосипа Кобзона всіх звань та державних нагород. Про це йдеться в додатку до рішення Ради національної безпеки та оборони України, оприлюдненому на сайті президента України Петра Порошенка.

Згідно з документом, стосовно співака прийняті й інші обмеження:

  • блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • відмова в наданні та скасування віз, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
  • інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законом.

Зазначені обмеження діють безстроково.

26 липня 2017 року депутати Слов’янської міської ради в Донецькій області позбавили Йосипа Кобзона звання «Почесний громадянин міста».

Йосип Кобзон публічно підтримує проросійські угруповання «ДНР» і «ЛНР» і неодноразово приїжджав на непідконтрольну українській владі територію Донбасу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

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