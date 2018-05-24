Україна позбавила Йосипа Кобзона всіх звань та нагород

Україна позбавила російського співака Йосипа Кобзона всіх звань та державних нагород. Про це йдеться в додатку до рішення Ради національної безпеки та оборони України, оприлюдненому на сайті президента України Петра Порошенка.

Згідно з документом, стосовно співака прийняті й інші обмеження:

блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

відмова в наданні та скасування віз, застосування інших заборон в’їзду на територію України;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законом.

Зазначені обмеження діють безстроково.

26 липня 2017 року депутати Слов’янської міської ради в Донецькій області позбавили Йосипа Кобзона звання «Почесний громадянин міста».

Йосип Кобзон публічно підтримує проросійські угруповання «ДНР» і «ЛНР» і неодноразово приїжджав на непідконтрольну українській владі територію Донбасу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.