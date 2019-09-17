Росія: футболісти Кокорін та Мамаєв вийшли на волю після майже року ув’язнення

Російські футболісти Олександр Кокорін та Павло Мамаєв вийшли на волю після майже року ув’язнення.

Мамаєв продовжує бути гравцем футбольного клубу «Краснодар». Кокорін, зі свого боку, уклав новий контракт із петербурзьким «Зенітом». Команда із Санкт-Петербурга вже дозаявила гравця для участі в матчах чемпіонату Росії.

У жовтні 2018 року Кокоріна та Мамаєва затримали в справі про побиття водія ведучої «Першого каналу» біля готелю, а також посадовця Міністерства промисловості й торгівлі Росії Дениса Пака та генерального директора державного підприємства «Центральний науково-дослідницький автомобільний і автомоторний інститут «НАМІ» Сергія Гайсіна в кафе.

8 травня суд у Москві засудив Мамаєва до року й п’яти місяців колонії загального режиму, а Кокоріна – до півтора року. Їх відпустили в межах умовно-дострокового звільнення.