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Президентом ПАРЄ знову обрали Кокса

Окрім Тіні Кокса, на посаду президента ПАРЄ також претендував представник України Олександр Мережко

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи другий рік поспіль обрано Тіні Кокса, повідомляє пресслужба ПАРЄ в твіттері.

«Вітаємо Тіні Кокса, якого щойно переобрали президентом ПАРЄ.Асамблея на другий річний термін!», – йдеться у повідомленні.

На посаду президента ПАРЄ претендували два кандидати – Тіні Кокс (Нідерланди) та Олександр Мережко (Україна).


Як повідомив народний депутат, член делегації Верховної Ради у ПАРЄ Олексій Гончаренко, кандидатура Кокса набрала 175 голосів на підтримку, Мережка – 44.

23 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ.

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