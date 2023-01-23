Президентом ПАРЄ знову обрали Кокса

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи другий рік поспіль обрано Тіні Кокса, повідомляє пресслужба ПАРЄ в твіттері.

«Вітаємо Тіні Кокса, якого щойно переобрали президентом ПАРЄ.Асамблея на другий річний термін!», – йдеться у повідомленні.



На посаду президента ПАРЄ претендували два кандидати – Тіні Кокс (Нідерланди) та Олександр Мережко (Україна).



Як повідомив народний депутат, член делегації Верховної Ради у ПАРЄ Олексій Гончаренко, кандидатура Кокса набрала 175 голосів на підтримку, Мережка – 44.

23 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ.