Народний депутат Мережко заявив, що претендує на посаду президента ПАРЄ

Народний депутат від «Слуги народу» й член делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Олександр Мережко висунув свою кандидатуру на посаду президента ПАРЄ. Про це він повідомив 7 січня.

«Щиро вдячний своїм колегам за підтримку мого рішення висунути свою кандидатуру на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи», – повідомив він, оприлюднивши відповідну заяву делегатів.

Мережко навів основні пункти своєї програми:

«відновлення демократії всередині ПАРЄ», що передбачає зміну системи виборів президента

боротьба з російським впливом всередині Асамблеї

розширення системи захисту прав людини

Наразі ПАРЄ очолює лівий нідерландський політик Тіні Кокс.