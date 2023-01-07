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Народний депутат Мережко заявив, що претендує на посаду президента ПАРЄ

Олександр Мережко подякував своїм колегам за підтримку цього рішення

Народний депутат від «Слуги народу» й член делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Олександр Мережко висунув свою кандидатуру на посаду президента ПАРЄ. Про це він повідомив 7 січня.

«Щиро вдячний своїм колегам за підтримку мого рішення висунути свою кандидатуру на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи», – повідомив він, оприлюднивши відповідну заяву делегатів.

Мережко навів основні пункти своєї програми:

  • «відновлення демократії всередині ПАРЄ», що передбачає зміну системи виборів президента
  • боротьба з російським впливом всередині Асамблеї
  • розширення системи захисту прав людини

Наразі ПАРЄ очолює лівий нідерландський політик Тіні Кокс.

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