США: лідер демократів закликав до перерахунку голосів в Айові

Голова Національного комітету Демократичної партії Том Перес закликав провести перерахунок підсумків кокусів в Айові, первинного голосування, яке відкриває процес виборів кандидатів у президенти США.

«У світлі проблем, що виникли в ході...відбору делегатів і для забезпечення суспільної довіри до результатів, я закликаю Демократичну партію Айови негайно почати перерахунок голосів», – заявив Перес.

Його заклик з’явився на тлі досі відсутніх остаточних результатів голосування, що відбулося три дні тому.

Демократична партія звинувачує в затримці помилку кодування в додатку під назвою Shadow, що вперше використали для звітності про голосування.

За підрахунком 97% протоколів, у близькій за кількістю голосів боротьбі зійшлися колишній мер Саут-Бенда (в Індіані) Піт Буттіджіч і сенатор Вермонта Берні Сандерс. Сенатор Елізабет Уоррен з Массачусетса і колишній віцепрезидент Джо Байден опинилися на третьому і четвертому місцях відповідно.

У перебігу кокусів у США мають бути озвучені імена 41 делегата, які влітку візьмуть участь в загальнонаціональному з’їзді демократів. Там партія назве ім’я свого кандидата для участі в листопадових президентських виборах.