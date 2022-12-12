ЗМІ повідомляють про підрив у Скадовську авто «посадовця» окупаційних сил

У місті Скадовськ на захопленій військами РФ частині території Херсонської області в понеділок підірвався автомобіль, в якому перебував призначений окупаційними силами так званий «віцегубернатор» Віталій Булюк.

Російська агенція «Інтерфакс» пише, що автомобіль згорів, водій загинув, а сам Булюк госпіталізований з травмами середньої тяжкості.

«Суспільне» повідомляє із посиланням на очевидців, що вибух стався біля будинку Булюка, коли він сидів в автомобілі разом із водієм.

До 2015 року Булюк був керівником херсонської митниці, пізніше був звільнений через люстрацію. На «посаду» в окупаційну адміністрацію Херсонщини потрапив у травні.

Від початку весни на окупованих територіях України відбулася низка замахів на представників окупаційної влади – деякі з них, за повідомленнями, загинули. Україна не брала на себе відповідальність за ці напади.