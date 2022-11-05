Окупаційна влада заявляє про замах на «суддю Верховного суду ДНР» у Вуглегірську

У окупованому Вуглегірську Донецької області стався замах на суддю «Верховного суду» незаконного збройного угруповання «ДНР», заявляє окупаційна російська влада.

Повідомлення про замах надійшло до окупаційних органів увечері 4 листопада. Згідно з ними, постраждалий отримав вогнепальні поранення і перебуває в тяжкому стані.

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За повідомленнями, йдеться про суддю Олександра Нікуліна.

Від початку весни на окупованих територіях України відбулася низка замахів на представників окупаційної влади – деякі з них, за повідомленнями, загинули. Україна не брала на себе відповідальність за ці напади.