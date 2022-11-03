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Новини | Суспільство

На окупованих РФ територіях України збільшилася кількість випадків зникнення місцевих – Міноборони

За словами речника Міноборони, також побільшало облав на чоловіків призовного віку, яких насильницьким способом доставляють до військкоматів

На окупованих Росією територіях України побільшало випадків зникнення місцевих жителів, повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

«Збільшилася кількість випадків зникнення безвісти місцевих жителів, а також проведення облав та полювання на чоловіків призовного віку, яких насильницьким способом доставляють до військкоматів для забезпечення виконання плану мобілізації на тимчасово окупованих територіях», – зазначив він.

Окрім того, за словами Мотузяника, армія РФ «спішно вивозить усе, що встигла вкрасти», до так званих безпечних районів або до території Росії.

19 жовтня в Офісі уповноваженого зі зниклих безвісти повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення вдалося встановити місце перебування двох тисяч людей, з якими тривалий час не було зв’язку, а ще 2,5 тисячі сповістили про себе самі на «гарячу лінію».

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