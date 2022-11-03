На окупованих РФ територіях України збільшилася кількість випадків зникнення місцевих – Міноборони

На окупованих Росією територіях України побільшало випадків зникнення місцевих жителів, повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

«Збільшилася кількість випадків зникнення безвісти місцевих жителів, а також проведення облав та полювання на чоловіків призовного віку, яких насильницьким способом доставляють до військкоматів для забезпечення виконання плану мобілізації на тимчасово окупованих територіях», – зазначив він.

Окрім того, за словами Мотузяника, армія РФ «спішно вивозить усе, що встигла вкрасти», до так званих безпечних районів або до території Росії.

19 жовтня в Офісі уповноваженого зі зниклих безвісти повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення вдалося встановити місце перебування двох тисяч людей, з якими тривалий час не було зв’язку, а ще 2,5 тисячі сповістили про себе самі на «гарячу лінію».