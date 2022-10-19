З початку війни знайдено близько 4,5 тисяч людей, з якими було втрачено зв’язок – Мінреінтеграції

З початку повномасштабного вторгнення РФ Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти вдалося встановити місце перебування двох тисяч людей, з якими тривалий час не було зв’язку, ще 2,5 тисячі сповістили про себе самі на «гарячу лінію», повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Такі випадки тепер частішають. Зараз самостійно знайшлося близько тисячі військових і майже 1,5 тисячі цивільних», – йдеться в повідомленні.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що підтримує спілкування з родинами, чиї близькі не виходять на зв’язок.

«У пошуку людей допомагають найдрібніші деталі. Чим більше вдасться зібрати інформації, тим скоріше зможемо повернути їх додому», – заявив Котенко.

Повідомити про зниклих осіб можна на «гарячу лінію»: 0 800 339 247. У вихідні через Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21. А також безпосередньо уповноваженому: (099) 792-01-26.