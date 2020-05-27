«Укроборонпром» повідомив про успішне випробування відремонтованої «Кольчуги»

Державне підприємство «Укроборонсервіс» зі складу концерну «Укроборонпром» представило 27 травня комплекс радіотехнічної розвідки «Кольчуга-КЕ», який був відновлений підприємством після тривалого простою.



«Метою сьогоднішньої демонстрації комплексу «Кольчуга-КЕ» є підтвердження готовності до виконання бойових завдань. Ми готові поставити цей комплекс Міністерству оборони України, надати гарантії щодо його працездатності та взяти на себе зобов’язання з подальшого технічного обслуговування у випадку, якщо наші військові вирішать придбати цей комплекс», – заявив директор «Укроборонсервісу» Володимир Воронін під час демонстрації відновленого комплексу.



Генеральний директор «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус наголосив, що «Кольчуга» має експортний потенціал і може конкурувати з найкращими іноземними зразками.



Станції радіотехнічної розвідки «Кольчуга» вироблялися на підприємстві «Топаз» у Донецьку, але після початку збройного конфлікту в 2014 році завод було евакуйовано до Запорізької області. Нині державний концерн «Укроборонпром» готовий відновити виробництво сучасних комплексів радіотехнічної розвідки типу «Кольчуга» на потужностях своїх підприємств.