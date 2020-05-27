Державне підприємство «Укроборонсервіс» зі складу концерну «Укроборонпром» представило 27 травня комплекс радіотехнічної розвідки «Кольчуга-КЕ», який був відновлений підприємством після тривалого простою.
«Метою сьогоднішньої демонстрації комплексу «Кольчуга-КЕ» є підтвердження готовності до виконання бойових завдань. Ми готові поставити цей комплекс Міністерству оборони України, надати гарантії щодо його працездатності та взяти на себе зобов’язання з подальшого технічного обслуговування у випадку, якщо наші військові вирішать придбати цей комплекс», – заявив директор «Укроборонсервісу» Володимир Воронін під час демонстрації відновленого комплексу.
Генеральний директор «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус наголосив, що «Кольчуга» має експортний потенціал і може конкурувати з найкращими іноземними зразками.
Станції радіотехнічної розвідки «Кольчуга» вироблялися на підприємстві «Топаз» у Донецьку, але після початку збройного конфлікту в 2014 році завод було евакуйовано до Запорізької області. Нині державний концерн «Укроборонпром» готовий відновити виробництво сучасних комплексів радіотехнічної розвідки типу «Кольчуга» на потужностях своїх підприємств.
«Укроборонпром» повідомив про успішне випробування відремонтованої «Кольчуги»
Державне підприємство «Укроборонсервіс» зі складу концерну «Укроборонпром» представило 27 травня комплекс радіотехнічної розвідки «Кольчуга-КЕ», який був відновлений підприємством після тривалого простою.
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