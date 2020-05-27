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27 травня 2020, Київ 21:44
Новини | Події

«Укроборонпром» повідомив про успішне випробування відремонтованої «Кольчуги»

Устаткування одного з оборонних заводів України, ілюстративне фото

Державне підприємство «Укроборонсервіс» зі складу концерну «Укроборонпром» представило 27 травня комплекс радіотехнічної розвідки «Кольчуга-КЕ», який був відновлений підприємством після тривалого простою.

«Метою сьогоднішньої демонстрації комплексу «Кольчуга-КЕ» є підтвердження готовності до виконання бойових завдань. Ми готові поставити цей комплекс Міністерству оборони України, надати гарантії щодо його працездатності та взяти на себе зобов’язання з подальшого технічного обслуговування у випадку, якщо наші військові вирішать придбати цей комплекс», – заявив директор «Укроборонсервісу» Володимир Воронін під час демонстрації відновленого комплексу.

Генеральний директор «Укроборонпрому» Айварас Абромавичус наголосив, що «Кольчуга» має експортний потенціал і може конкурувати з найкращими іноземними зразками.

Станції радіотехнічної розвідки «Кольчуга» вироблялися на підприємстві «Топаз» у Донецьку, але після початку збройного конфлікту в 2014 році завод було евакуйовано до Запорізької області. Нині державний концерн «Укроборонпром» готовий відновити виробництво сучасних комплексів радіотехнічної розвідки типу «Кольчуга» на потужностях своїх підприємств.

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