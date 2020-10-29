Загиблий і 2 постраждалих – у «Київводоканалі» розповіли подробиці аварії на колекторі 28 жовтня

У комунальному підприємстві «Київводоканал» повідомили, що через аварію на Новодарницькому колекторі у Києві 28 жовня загинув той працівник, який намагався допомогти піднятись на поверхню бригаді з-під землі.

«Двоє наших колег, що працювали на глибині, були екіпіровані з дотриманням правил техніки безпеки праці – користувались газоаналізаторами та, відповідно до правил, мали на собі страховочні пояси, завдяки яким, коли стався гідравлічний удар, вони змогли втриматись. Загинув той наш колега, що намагався їм допомогти піднятись на поверхню. За планом робіт, він не мав спускатись на глибину, тому не мав на собі відповідного спорядження, через що отримав найбільший ступінь отруєння», – пояснили на підприємстві.

У «Київводоканалі» зазначили, що триває службове розслідування, яке має встановити обставини і причини аварії.

За попередньою версією, відбулася стрімка зміна гідропневматичного режиму у колекторі, що обумовило раптовий викид сірководню, припускають комунальники.

Вдень 28 жовтня під час планових ремонтних робіт на аварійній ділянці Новодарницького колектора на вулиці Тростянецькій у Києві стався, за попередніми даними, витік суміші газу, яким отруїлися троє працівників «Київводоканалу». Двоє із трьох постраждалих були госпіталізовані. Один з них згодом помер у реанімації. Це чоловік 1959 року народження.