В Україні зареєстровано перші колекторські компанії – НБУ

В Україні зареєстровано перші п’ять компаній, які набули статусу колекторських, повідомила у вівторок пресслужба Національного банку України.

Регулятор назвав цих юридичних осіб – товариства з обмеженою відповідальністю – «Компанія Аксіліум», «Інфідіс», «Фінтех-Колект», «Служба виконання стягнення» та «Українська колекторська агенція».

Інформацію про зареєстровані колекторські компанії розміщено на сторінках НБУ за посиланням.

Національний банк нагадує, що лише компанії, внесені до реєстру колекторських, матимуть право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

«Після 14 жовтня 2021 року у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов’язані достроково розірвати договір із нею на надання послуг із урегулювання простроченої заборгованості», – пояснили в НБУ.

В Україні 14 липня розпочалася реєстрація колекторських компаній. Це відбулося зі вступом в силу закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості».

12 квітня президент Володимир Зеленський підписав зміни до законів «щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості». Закон, як вказували в ОПУ, покликаний захистити боржників від дій недобросовісних колекторів. Верховна Рада ухвалила цей закон 19 березня.