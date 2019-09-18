Прокуратура оскаржує взяття на поруки Вілкула і Колєснікова

Прокуратура Дніпропетровської області оскаржує рішення Жовтневого районного суду Дніпра, якими для колишнього голови Дніпропетровської ОДА та колишнього голови Агентства держмайна (двом екснардепам) обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

«Прокуратура наполягає на обранні вказаним особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

17 вересня Жовтневий районний суд Дніпра відпустив на поруки народного депутата Дмитра Шпенова колишніх народних депутатів від партії «Опозиційний блок» Олександра Вілкула і Дмитра Колєснікова.

За даними прокуратури, колишньому голові Дніпропетровської ОДА Вілкулу було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення про «зловживання владою або службовим становищем» – у справі про надання земельних ділянок під промислові потреби. Колишній голова Агентства держмайна Колєсніков також підозрюється у зловживанні службовим становищем щодо «дій, внаслідок яких стало можливим відчуження об’єктів нерухомості».