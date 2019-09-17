Ексдепутатів Вілкула і Колєснікова відпустили на поруки

Колишніх народних депутатів від партії «Опозиційний блок» Олександра Вілкула і Дмитра Колєснікова відпустили на поруки народного депутата Дмитра Шпенова. Відповідне рішення ухвалив Жовтневий районний суд Дніпра, підтвердили Радіо Свобода 17 вересня в суді.

За інформацією судді-спікера Сергія Мельниченка, «рішення обґрунтоване тим, що у судовому засіданні прокурор не довів те, що менш м’які запобіжні заходи не будуть забезпечувати ризики, які прокурор вважає доведеними».

Він додав, що щодо Вілкула й Колєснікова відкриті різні кримінальні провадження, але за однією статтею – за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

Обоє підозрюваних були присутні на засіданні.

Рішення суду поки що не оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень.

6 вересня колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що колишнім народним депутатам із фракції «Опозиційний блок» Олександру Вілкулу і Дмитру Колєснікову повідомили про підозру в скоєнні злочину.

Згодом у ГПУ підтвердили цю інформацію.