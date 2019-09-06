Вілкулу і Колєснікову оголосили підозри і почали їх розшук – Луценко

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що колишнім народним депутатам з фракції «Опозиційний блок» Олександру Вілкулу і Дмитру Колєснікову повідомили про підозру в скоєнні злочину. За словами Луценка, почалася процедура їх розшуку.

«Колишніх народних депутатів Вілкула і Колєснікова рік тому взяли під захист Регламентний комітет і ВР, не давши дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності. І лише після втрати ними депутатського статусу, вчора їм оголошено підозри і розпочато процедуру розшуку. Ось чому я за скасування депутатської недоторканності», – написав Луценко в фейсбуці 6 вересня.

У ГПУ цю інформацію наразі не коментували. Радіо Свобода очікує на коментар від пресслужби Генпрокуратури.

Восени минулого року тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко вносив до регламентного комітету Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула і Колєснікова. Парламент ці подання не підтримав.

В «Опозиційному блоці» дії генпрокурора називали політично мотивованим переслідуванням депутатів.

3 вересня Верховна Рада підтримала зміни до Конституції й обмежила недоторканність народних депутатів з 1 січня 2020 року. Ухвалений законопроєкт не скасовує статтю 80 Конституції України (народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність), але прибирає положення, яке унеможливлює притягнення парламентарів до кримінальної відповідальності без згоди Верховної Ради.

Водночас Конституція й надалі гарантує, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.