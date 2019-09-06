У ГПУ підтвердили оголошення підозри ексдепутатам

Генеральна прокуратура України підтверджує оголошення підозри двом колишнім народним депутатам від «Опозиційного блоку». У повідомленні на сайті ГПУ вказано, що підозри оголосили 5 вересня.

Прізвищ у повідомленні не наведено, але в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі ГПУ уточнили, що йдеться про Олександра Вілкула і Дмитра Колєснікова.

Обох ексдепутатів підозрюють за статтею «зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки».

«Встановлено, що протягом 2011-2012 років колишній голова Дніпропетровської ОДА (тоді посаду обіймав Олександр Вілкул – ред.) всупереч положенням Земельного кодексу України надав земельні ділянки сільськогосподарського призначення гірничо-збагачувальним комбінатам, змінивши їх цільове призначення з сільськогосподарських земель на землі промисловості. Посадовець … порушив вимоги чинного законодавства, внаслідок чого близько 2000 пайщиків спричинено збитки у вигляді вибуття із їх власності земельних ділянок загальною площею майже 21 га, на суму понад 12 млн грн, а державі, через знищення родючого шару ґрунту при проведенні гірничих робіт підприємством, – на суму майже півмільйона гривень», – йдеться в повідомленні.

Щодо Колєснікова, то, за даними ГПУ, його підозрюють у тому, що в період з червня-грудня 2012 року він, тоді голова Агентства держмайна України, «зловживаючи службовим становищем, вчинив незаконні дії, внаслідок чого стало можливим відчуження об’єктів нерухомості – виробничого та лабораторно-побутового корпусу Державного підприємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості імені Осади» у Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв м».

Вказаний інститут є єдиним на території України підприємством, яке займалося виробництвом стволів реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч», «Ураган», систем охолоджування головок самонаведення ракет, труб і має стратегічне значення для економіки й безпеки держави, кажуть у ГПУ. Це підприємство не підлягає приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій.

Досудове розслідування у цих справах триває, додали в Генпрокуратурі.

Раніше про те, що ексдепутатам оголосили підозри і почали процедуру їх розшуку повідомив колишній генпрокурор Юрій Луценко.

Восени минулого року Луценко вносив до регламентного комітету Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Вілкула і Колєснікова. Парламент ці подання не підтримав.

В «Опозиційному блоці» дії генпрокурора називали політично мотивованим переслідуванням депутатів.