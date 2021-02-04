Коломойський програв суд економісту Аслунду в спорі про захист честі та гідності – юристи

Український бізнесмен Ігор Коломойський пограв суд шведському-американському економісту Андерсу Аслунду в спорі про захист честі, гідності і ділової репутації, повідомила юридична фірма «Астерс» 4 лютого.

«Позивач вимагав у доктора Андерса Аслунда спростувати низку публічних заяв щодо можливої причетності І. Коломойського до шахрайства, що призвело до багатомільярдних збитків «Приватбанку». На основі підготовленої адвокатами «Астерс» правової позиції 21 січня 2021 року колегія суддів Київського апеляційного суду прийняла постанову, якою задовольнила апеляційну скаргу Андерса Аслунда та скасувала рішення Печерського районного суду, ухваленого на користь І. Коломойського», – заявили юристи.

За даними фірми «Астерс», згідно з рішенням суду заяви Аслунда не містять фактичних даних, а є оціночними судженнями і не підлягають спростуванню, а вимоги Коломойського є «втручанням у право відповідача на свободу вираження поглядів».

Представники Коломойського наразі не коментували рішення суду.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.