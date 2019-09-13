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13 Вересень 2019, Київ 16:59
Новини | Політика

Коломойський відреагував на заяву «Укренерго» про борги його підприємства

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Бізнесмен Ігор Коломойський відреагував на заяву в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Всеволода Ковальчука про те, що національній енергетичній компанії загрожує банкрутство, зокрема, через борг підприємств Коломойського.

Відповідаючи на питання кореспондента Радіо Свобода у кулуарах форуму «Ялтинської європейської стратегії» 13 вересня в Києві, чи відповідає дійсності озвучена Ковальчуком заява, Коломойський похитав головою і сказав: «Він засидівся там на цьому місці».

Коломойський про борг «Укренерго»
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Коломойський про борг «Укренерго»

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13 вересня, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук заявив, що українські промислові споживачі електроенергії, серед яких передовсім – компанії групи «Приват», від моменту запуску ринку електроенергії в Україні, накопичують борг за послуги національної енергетичної компанії «Укренерго», який загрожує фінансовій стабільності компанії.

В «Укренерго» мають намір позиватися до неплатників та оскаржувати рішення судів, винесені на їхню користь.

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