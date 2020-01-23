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23 січня 2020, Київ 13:10
Новини | Політика

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і переселенців розділять – міністр

Міністерка Оксана Коляда

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Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб розділять на окремі установи. Про це у інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявила очільниця міністерства Оксана Коляда.

«Нам вдалося донести інформацію про величезний обсяг завдань, які лежать в площині всього уряду, і дати зрозуміти вищому керівництву держави, що це вимагає окремого блоку роботи окремого міністерства, можливо, навіть яке очолюватиме профільний віце-прем’єр-міністр. Але і тут у нас є розуміння того, що слід не починати знову Міністерство окупованих територій, необхідно міняти парадигму і говорити про ефективну роботу Міністерства реінтеграції. Наша команда узагальнює свої пропозиції, і ми їх представимо найближчим часом», – заявила міністерка.

Вона додала, що зараз у міністерстві консультуються, яким має бути поділ. Коляда зазначила, що серед варіантів є скасування рішення про об’єднання цих міністерств.

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