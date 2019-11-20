Роботодавець згоден виконати рішення суду щодо експолоненої бойовиків, яка відсудила зарплату за час полону

Роботодавець колишньої полоненої бойовиків з угруповання «ДНР» Валентини Бучок виконає рішення суду й виплатить їй середній заробіток за час перебування в полоні. Про це Радіо Свобода 20 листопада повідомили в компанії «ДТЕК», де Валентина Бучок працювала до того, як опинилась у руках бойовиків, і з якою судилась упродовж більш ніж року.

За інформацією з документу, 6 лютого 2017 року Валентина Бучок, яка працювала електромонтером «Донецькобленерго» в Донецьку, не з’явилася на роботі. У компанії зазначають, що не знали про її утримання в полоні, але зберігали за нею робоче місце.

«Інформацію про місце її перебування енергокомпанії отримати не вдалося. Втім, увесь цей час компанія зберігала за Валентиною Бучок її посаду, відповідно до законодавства», – йдеться у відповіді на інформаційний запит Радіо Свобода.

У компанії вважають, що «законодавством не передбачені будь-які виплати невійськовим полоненим». А втім, 13 листопада Апеляційний суд Донецької області виніс рішення про часткове задоволення позову Валентини Бучок: зобов’язав енергокомпанію виплатити позивачці середній заробіток за час перебування в полоні. У компанії заявили, що готові виконати рішення суду, як тільки його отримають або воно буде оприлюднене в держреєстрі.

«Це рішення дає законні підстави до виплати коштів. Енергокомпанія виконає рішення суду в повному обсязі відразу, як тільки отримає рішення суду або воно буде опубліковане в реєстрі судових рішень», – сказано у відповіді.

У документі також йдеться про те, що до 13 березня 2017 року на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області енергокомпанія «ДТЕК «Донецькобленерго» (зараз «ДТЕК «Донецькі електромережі») здійснювала господарську діяльність. Після цього компанія повністю втратила контроль над активами, розташованими на тій території.

Колишня полонена бойовиків Валентина Бучок виграла два суди проти компанії-роботодавця, довівши, що перебувала майже рік у полоні, а не «в прогулі», і відсудила заборговану їй зарплату.

Відповідне рішення спершу ухвалив Краматорський райсуд Донецької області, а потім – обласний апеляційний.

53-річна жінка, яку знали в Донецьку через її проукраїнську позицію, перебувала у полоні незаконних збройних формувань за обвинуваченням у здійсненні «розвідувальної діяльності в інтересах України».