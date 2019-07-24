Командувач ССО розповів, чому не віддав честь Зеленському в день інавгурації

Командувач Сил спеціальних операцій України Ігор Луньов у коментарі Радіо Свобода пояснив, що не віддав честь президенту Володимиру Зеленському в день його інавгурації через «рефлекторну необачність».

«Ніякого подвійного дна у цих діях немає. Це рефлекторна дія без будь-якого підтексту. Ті, хто проходив службу в армії, знають, що при перебуванні в розгорнутому одношеренговому строю рука до головного убору не прикладається. Незважаючи на те, що нас інструктували. Але це суто рефлекторна моя необачність», – сказав Луньов у коментарі проекту Донбас.Реалії.

20 травня 2019 року відбулася інавгурація президента України Володимира Зеленського. Луньов та голова Служби безпеки України Василь Грицак не віддали йому честь, порушивши протокол.

Міністр оборони Степан Полторак та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також не віддавали честь президенту, однак вони не зобов'язані були цього робити, адже мають статус цивільних осіб.