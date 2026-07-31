Замах на командира корпусу «Хартії». У поліції розповіли про затримання 69-річного харків’янина

У Нацполіції заявили, що спільно із СБУ, Нацгвардією та прокуратурою затримали чоловіка, який намагався вчинити замах на командира корпусу «Хартія» Ігоря Оболєнського. ’

Як повідомляє пресслужба поліції, затриманим є 69-річний житель Харкова. Слідство стверджує, що його завербували представники російських спецслужб, які діяли «під чужим прапором», видаючи себе за співробітників Служби безпеки України.

«Для введення чоловіка в оману куратор повідомив йому неправдиву інформацію про нібито співпрацю українського військовослужбовця з ворогом. Як «доказ» фігуранту надіслали згенероване за допомогою штучного інтелекту зображення, на якому командир корпусу «Хартія» нібито перебуває на червоній площі в Москві у футболці із символікою «Z», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, надалі для вчинення злочину чоловік через кур’єра передали вогнепальну зброю, правоохоронці встановлюють його особу (кур’єра) та перевіряють можливу причетність інших осіб до організації злочину.

Затриманому готують повідомлення про підозру.

Як повідомило Суспільне. Харків з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, замах на Оболєнського було вчинено у центрі Харкова 31 липня, нападника затримала особиста охорона військового. За інформацією джерел медіа, нападник здійнив два постріли в Ігоря Оболєнського, обидва виявилися невдалими.

Вдень 31 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що на командира «Хартії» Ігоря Оболєнського була скоєна спроба замаху.

2-й корпус «Хартії» подякував за підтримку, коментуючи цей інцидент:

«Дякуємо за підтримку та увагу. Ми знаємо, що наш ворог – підступний. Ми готові до відсічі, на передовій і в тилу. На спробу замаху відповімо на полі бою. Тримаємо стрій»