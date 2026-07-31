На командира 13-ї бригади НГУ «Хартія» скоєно спробу замаху – Зеленський

На командира 13-ї бригади НГУ «Хартія» Ігоря Оболєнського була скоєна спроба замаху, повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, нападника та його спільника вже затримали, тривають процесуальні дії.

«Ведуться необхідні процесуальні дії. Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше. Слава Україні!» – підсумував президент.

Служба безпеки України заявила 1 травня, що запобігла вбивству активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сам Стерненко згодом повідомив, що переніс операцію після поранення, куля «нічого важливого не зачепила». Підозрювану в замаху суд згодом взяв під варту.

Це не перший напад на Стерненка. У 2018 році на нього скоїли три напади в Одесі, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджував, що діяв у рамках законного самозахисту. У грудні 2023 року Сергій Стерненко повідомив, що суд закрив справу про ймовірне перевищення ним самооборони.

У березні 2026 року СБУ повідомила про зрив спроби російських спецслужб здійснити замовні вбивства відомих людей в Україні, серед яких був і Стерненко.