У СБУ заявляють, що зірвали нову спробу РФ здійснити замовні вбивства відомих людей в Україні

Служба безпеки України повідомляє, що зірвала нову спробу російських спецслужб здійснити замовні вбивства відомих людей в різних областях України.

За даними СБУ, під час спецоперації «нейтралізовано агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки (більш відому як ГРУ) й ліквідовано кілера, який зі зброєю чинив опір під час затримання. Понад 10 інших учасників осередку взято під варту».

У Службі безпеки зазначили, що, зокрема, фігуранти готували замахи на радника міністра оборони і волонтера Сергія Стерненка, а також росіянина Іллю Богданова, який з 2014 року воює за Україну.

«Для здійснення вбивств зловмисники відстежували адреси й маршрути пересування військових та публічних осіб, а потім надсилали зібрані дані керівнику групи (резиденту). Ним виявився завербований ГРУ РФ судовий експерт з Полтави, який узагальнював розвідінформацію і «звітував» російській спецслужбі. Далі окупанти напряму передавали дані потенційних жертв агенту-ліквідатор, зокрема адреси проживання та маршрути руху «цілей». За матеріалами справи, кілер є вихідцем із тимчасово окупованої частини території Донецької області. Там він пройшов бойову підготовку на базі ГРУ РФ і згодом був переправлений на підконтрольну Україні територію», – йдеться в повідомленні.

Затриманим повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану; діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб; несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану; готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб; незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, зазначили в СБУ.

Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі подякував СБУ. Ілля Богданов справу поки що не коментував.

СБУ не наводить імен затриманих у справі, їхніх коментарів немає.

Російська сторона ситуацію поки що також не коментувала.

У лютому Національна поліція України повідомляла, що спільно з молдовськими правоохоронцями зірвала російські плани і затримала агентурно-бойову групу, яка на замовлення спецслужб РФ планувала вбивства медійних і політичних українських діячів. За повідомленням, оприлюдненим вранці 20 лютого, для виконання вказівок російських спецслужб вербували громадян Молдови, яких у подальшому направляли до України.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про затримання осіб, яких вони називають російськими агентами. Їх підозрюють, зокрема, в держзраді та диверсіях на замовлення російських спецслужб.