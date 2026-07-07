УП: під Києвом знайшли тіло підозрюваної в замаху на Єрмолаєва в Монако

Під Києвом знайшли тіло Анастасії Березовської, яку підозрювали у замаху на вбивство підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За повідомленням, тіло жінки з вогнепальним пораненням виявили закопаним під Києвом близько 23:00 6 липня.

Інше джерело видання в правоохоронних органах повідомило, що у справі вже затримали двох підозрюваних: чинного офіцера Головного управління розвідки і колишнього співробітника правоохоронних органів.

У ГУР і Нацполіції ситуацію поки що не коментували. Радіо Свобода звертається до відомств із запитом по коментар.

Раніше цього місяця стало відомо, що Інтерпол оголосив у розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську – її підозрюють у замаху на вбивство українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

У картці розшуку зазначено, що її звинувачують в замаху на вбивство, розміщенні вибухівки на дорозі загального користування і злочинній змові. Також вказується, що Березовська розмовляє німецькою. Раніше заступник прокурора Монако Морган Реймонд повідомив, що підозрювана проживала у Німеччині.

Як писало Daily Mail із посиланням на джерела у слідстві, жінку впізнав свідок. Камери зафіксували її у чорній панамі, вона переходила пішки кордон у французькому місті Босолей без паспортного контролю. За версією слідства, потім вона попрямувала до Італії, ймовірно, у компанії спільників.





Вибух стався увечері 29 червня на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла у Монако. У матеріалах справи вказано, що підозрювана сховала вибуховий пристрій у рюкзаку біля входу до житлового будинку Sun's Palace і привела його в дію з мобільного телефону, перебуваючи приблизно за 12 метрів.

Внаслідок вибуху було поранено українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, його супутницю і їхнього сина.

Прокуратури Монако і Франції порушили кримінальну справу за статтями про замах на вбивство, закладення вибухового пристрою в громадському місці й злочинну змову.