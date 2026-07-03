Вибух у Монако: Інтерпол оголосив у розшук українку

Інтерпол оголосив у розшук 39-річну громадянку України Анастасію Березовську – її підозрюють у замаху на вбивство українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако.

У картці розшуку зазначено, що її звинувачують в замаху на вбивство, розміщенні вибухівки на дорозі загального користування та злочинній змові.

Також вказується, що Березовська розмовляє німецькою. Раніше заступник прокурора Монако Морган Реймонд повідомив, що підозрювана проживала у Німеччині.



Як пише Daily Mail із посиланням на джерела у слідстві, жінку впізнав свідок. Камери зафіксували її у чорній панамі, вона переходила пішки кордон у французькому місті Босолей без паспортного контролю. За версією слідства, потім вона попрямувала до Італії, ймовірно, у компанії спільників.



Вибух стався увечері 29 червня на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла у Монако. За матеріалами справи, підозрювана сховала вибуховий пристрій у рюкзаку біля входу до житлового будинку Sun's Palace і привела його в дію з мобільного телефону, перебуваючи приблизно за 12 метрів. Внаслідок вибуху було поранено українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, його супутницю та їхнього сина.

Прокуратури Монако та Франції порушили кримінальну справу за статтями про замах на вбивство, закладення вибухового пристрою в громадському місці та злочинну змову.



